Глава ЦБ дала россиянам рекомендации по хранению сбережений

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам самостоятельно выбирать валюту для хранения своих сбережений, однако подчеркнула, что задача ЦБ — сделать так, чтобы жителям страны было выгодно хранить средства в рублях.

По словам Набиуллиной, для этого ЦБ работает над тем, чтобы "была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией".

— Если этого добьёмся, люди будут хранить деньги в рублях. Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран, — рассказала она в интервью "Комсомольской правде".