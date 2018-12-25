Депутат Рады бросился на оппонента с тростью в прямом эфире, но был повержен

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Депутат Рады бросился на оппонента с тростью в прямом эфире, но был повержен

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Кадры телеканала NewsOne

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире телеканала NewsOne.

Мосийчук назвал Семченко "российским пропагандистом", оппонент ответил ему, что "душевнобольными должны заниматься психиатры". Далее с обеих сторон посыпалась нецензурная брань, и Мосийчук "пошёл в атаку" с тростью. Однако политолог смог уложить депутата на лопатки.

Когда оппонентов разняли, ведущий предложил Семченко покинуть эфир. Спустя некоторое время тот уступил и вышел из студии. Однако Мосийчук догнал его на выходе и ударил тростью по спине.

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