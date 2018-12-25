Опубликовано видео с места страшного ДТП в Краснодарском крае

В результате аварии погибли все шесть человек, находившиеся в обоих автомобилях.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало видео с места страшного ДТП в Кавказском районе Краснодарского края, в результате которого погибло шесть человек.

На кадрах видно, как на месте происшествия работают спасатели, а от легкового автомобиля "Волга" после лобового столкновения почти ничего не осталось.

Ранее Лайф сообщал, что утром 25 декабря на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автомобиля "Волга" и фургона Peugeout Boxer, в результате которого погибли все шесть человек, находившиеся в обеих машинах.