Не взбалтывать и не смешивать. Врачи не советуют пить алкоголь с энергетиками

Такое сочетание маскирует токсическое действие горячительных напитков, в результате чего человек не замечает признаков отравления.

Наркологи в преддверии новогодних праздников не советуют смешивать спиртное с энергетическими напитками. Об этом врачи рассказали ТАСС.

Врачи объясняют, что подобное сочетание может привести к тому, что человек просто не заметит признаков отравления. Всё дело в маскирующем эффекте энергетиков.

— Никуда не девается токсический эффект алкоголя, его влияние на печень, поджелудочную железу, то есть отравляющие его действия. Поэтому, когда энергетические напитки маскируют действие алкоголя, человек перебирает с дозой спиртного, — пояснил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап.

Ещё одной опасностью смешивания является высокое содержание углеводов в энергетиках. Кроме того, возрастает риск развития диабета и поражения поджелудочной железы.

Влияние кофеина с алкоголем может быть опасным и для центральной нервной системы. Смешение напитков может привести к дисфункции системы.

Также врачи не рекомендуют смешивать крепкие алкогольные напитки с более слабыми, напоминая, что лучше будет их употреблять раздельно, с большим временным промежутком. Наркологи советуют на следующий день после весёлого застолья есть соленья и пить больше рассола, так как это может помочь снизить интоксикацию организма в целом.

Кроме этого, специалисты для лучшего усвоения горячительных напитков рекомендуют их разбавлять водой.

— С одной стороны, мы таким образом уменьшаем концентрацию алкоголя в том напитке, который употребляется, а с другой — восполняем потери жидкости, что служит профилактикой интоксикации и похмельного синдрома на утро, — рассказала директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

При этом Клименко настоятельно не рекомендует пить газированные напитки за новогодним столом, так как они ускоряют всасывание, что ведёт к резкому ухудшению самочувствия.