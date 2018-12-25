Припорошит совсем немного. Синоптики рассказали о погоде 25 декабря

Максимальная температура в столице составит –7... –9, в Подмосковье ожидается –6...–11.

Сегодня в Москве снег ожидается незначительный и выпадет он локально. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

— Днём облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, — говорится в сообщении. — В облаках даже возможны прояснения, а выхолаживание воздуха немного усилится.

Что касается цифр, то максимальная температура в столице составит –7... –9, в Подмосковье ожидается –6...–11. Ветер 1–6 м/с. Относительная влажность 75–80%.