Что пить под куранты? В "Роскачестве" рассказали, как выбирать шампанское

В результате исследования удалось развеять стереотип о невысоком качестве российских игристых напитков.

"Роскачество" провело масштабное исследование игристых вин российского производства, на подготовку которого ушло больше полугода. С результатами эксперимента можно ознакомиться на сайте организации.

Для исследования были отобраны вина, произведённые только из отечественного винограда. Эксперты осмотрели винодельни, а также произвели аэрофотосъёмку виноградников.

Акцент был сделан на образцах, которые производятся большим тиражом и являются наиболее доступными по цене. Потолком по стоимости стала отметка в тысячу рублей, а сразу 486 образцов из общего бренд-листа стоят меньше 350 рублей.

В результате 23 эксперта из России и Италии проанализировали 51 образец всех основных типов игристых вин. Исследование разбили на четыре части по типам: белые и красные "тихие", сухие, ликёрные и игристые. Добавим, что последний тип стал наиболее успешным.

Сразу 37 образцов получили оценку выше 78 баллов, что идентично четвёрке. Лишь три вина дотянули до базовой планки органолептического качества — 71 балл по ГОСТу.

Крым в исследовании представляли марки "Новый Свет", "Инкерман", "Золотая Балка" и "Усадьба Перовских", а Краснодарский край — "Кубань-вино", "Мысхако", "Абрау-Дюрсо", винодельня "Юбилейная", "Фанагория".

Лучшим в категории игристых стало Кубань выдержанное брют розовое "Премиум розовое" "Абрау Дюрсо", которое выпускается под маркой Victor Dravigny. Высокую оценку также заслужил образец, выпущенный на винодельне "Новый Свет" в Крыму.

При покупке напитка первым делом стоит обратить внимание на его этикетку. Если на ней нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", то следует перевернуть бутылку и обратить внимание на контрэтикетку. Там может быть написано "винный напиток газированный". Это значит, что в нём вина может быть лишь половина, а всё остальное — вода и ароматизаторы.

Не стоит пугаться слов "Защищённое географическое указание (ЗГУ)" или же "Защищённое наименование места происхождения (ЗНМП)" — это означает лишь то, что напиток произведён в конкретном регионе в России.

Разделяются игристые вина и на две большие группы по технологии производства: которые бродятся дважды и по методу Шарма (более недорогой и современный вариант).

По результатам исследования эксперты сумели развеять стереотип о низком качестве игристых вин, произведённых в России и находящихся в доступном ценовом сегменте. Также был отмечен баланс сладости и свежести во вкусе образцов. Отдельно были выделены розовые полусухие и полусладкие вина, где полнота аромата и вкуса обеспечивается оттенками фруктов и ягод.

Добавим, что большая часть недорогих вин производится как раз по методу Шарма. При этом напитки, сделанные по классической технологии, в доступном ценовом сегменте встречаются гораздо реже.