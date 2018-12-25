"Не верю глазам". Режиссёр из Швеции поразилась преображению России после 1990-х

Гунилла Брески отметила, что ей стыдно за "образ врага", который искусственно создаётся вокруг нашей страны в Швеции.

Режиссёр из Швеции Гунилла Брески, которая вошла в состав жюри конкурса в Архангельске, поразилась, как этот город изменился за 23 года — с момента её прошлого визита в 1995 году. Впечатления Брески опубликовала газета NSD.

— Я просто не верю своим глазам. Контраст слишком велик, — написала она. — Конечно, я была здесь 23 года назад, за это время все места изменились, но чтобы настолько?

Женщина отметила, что в прошлый раз она жила в грязном и пыльном отеле, по улицам ездили "скрипучие" трамваи, а прохожие были шокированы мобильным телефоном. В то же время люди, которых она тогда встречала, были "совершенно фантастическими", и до сих пор россияне, как утверждает автор, сохранили присущее им дружелюбие, открытость и гостеприимство.

— Мне стыдно, что этих людей и их страну в нашей прессе и политических дебатах постоянно сводят к образу врага, угрожающего Швеции, — добавила она.

Говоря о нынешнем приезде, Брески также отметила, что в городе её поселили "в совершенно новом отеле", причём таком хорошем, что, возможно, она "в таком никогда раньше и не жила". Режиссёр также отметила наличие "настоящего кинодворца" в новом большом торговом центре, в сравнении с которым шведские ТЦ кажутся "сельскими магазинчиками".