В Крыму рассказали, когда запустят движение по первому участку трассы "Таврида"

Движение по первому участку трассы "Таврида" в Крыму запустят перед Новым годом — в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса полуострова.
Движение будет открыто по двум полосам на участке от Керчи до Симферополя длиной в 190 километров.
— Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении, — говорится в сообщении ведомства.
На участке будет действовать ограничение скорости до 60 километров в час. Когда же трассу введут в эксплуатацию, а это произойдет в декабре 2020 года, то максимально разгоняться можно будет до 90 километров в час.
— Водителям следует учесть, что на участке порядка 70 км от села Батальное до города Белогорска до окончания строительства трассы не будет автозаправочных комплексов. Все АЗС остаются на старой дороге Керчь−Феодосия−Симферополь, — пояснили в республиканском Минтрансе.
Ввод в эксплуатацию всей трассы от Керчи до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.
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