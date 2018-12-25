В Крыму рассказали, когда запустят движение по первому участку трассы "Таврида"

Оно будет открыто прямо перед самым Новым годом на участке от Керчи до Симферополя длиной в 190 километров.

Движение по первому участку трассы "Таврида" в Крыму запустят перед Новым годом — в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса полуострова.

Движение будет открыто по двум полосам на участке от Керчи до Симферополя длиной в 190 километров.

— Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении, — говорится в сообщении ведомства.

На участке будет действовать ограничение скорости до 60 километров в час. Когда же трассу введут в эксплуатацию, а это произойдет в декабре 2020 года, то максимально разгоняться можно будет до 90 километров в час.

— Водителям следует учесть, что на участке порядка 70 км от села Батальное до города Белогорска до окончания строительства трассы не будет автозаправочных комплексов. Все АЗС остаются на старой дороге Керчь−Феодосия−Симферополь, — пояснили в республиканском Минтрансе.

Ввод в эксплуатацию всей трассы от Керчи до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.