В московском метро начали продажу проездных-наклеек

Приобрести их можно на стойках "живое общение" или же в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Московский метрополитен начал продажу карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей, которыми можно оплачивать проезд в городском общественном транспорте. Об этом сообщает Официальный портал мэра и Правительства Москвы.

— В метро теперь можно купить карту "Тройка" в виде наклейки и вкладыша. Пассажиры, постоянно пользующиеся смартфонами, смогут просто приложить мобильное устройство к турникету, не доставая карту. Так они смогут проходить через турникеты быстрее и удобнее, — рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Любопытно, что новые носители в два раза меньше привычной "Тройки". Наклейку достаточно просто прикрепить к смартфону, а карту-вкладыш положить между чехлом и телефоном.

Тираж новинок составил 500 экземпляров. Приобрести их можно на стойках "живое общение" или же в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Стоимость наклейки — 350 рублей, а вкладыша — 300.