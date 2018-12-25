В Забайкалье расследуют убийство матери и её двоих маленьких детей

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем регионального следственного управления.

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины 1991 года рождения и её двоих маленьких детей в селе Черемхово Улётовского района Забайкальского края. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Сообщение об обнаружении тел погибших поступило днём 25 декабря. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Устанавливаются возможные свидетели преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовно дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Расследование продолжается.