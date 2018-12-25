Ни томоса, ни признания. В УПЦ заявили, что "новой церкви" Украины не существует

Отмечается также, что никто из поместных православных церквей не поздравил новоизбранного "предстоятеля".

Глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов заявил, что так называемой новой церкви Украины не существует ни юридически, ни канонически. Он подчеркнул, что единственная законная церковь в Незалежной — это Украинская православная церковь, которая зарегистрирована в госорганах власти ещё в 1990 году.

— Поэтому я не понимаю, куда сейчас переходят приходы, — приводит слова Бахова Союз православных журналистов Украины. — Не забывайте, что "Православная церковь Украины" не имеет ни томоса, ни признания.

Представитель УПЦ выразил мнение, что томос ПЦУ может и не получить. Он отметил, что даже в случае существования какого-либо документа от Константинопольского патриархата автокефалию должны признать другие поместные православные церкви.

— Но то, что никто из поместных православных церквей не поздравил новоизбранного "предстоятеля", говорит о том, что не всё так просто, как рассказывают людям, — уверен Бахов.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель новой "автокефальной" Церкви. При этом независимость её будет формальной, так как все важные вопросы она сможет решать только через Константинополь. Своего патриарха у Церкви не будет — её возглавил митрополит Епифаний.

Как писал Лайф, ранее патриарх Варфоломей пошутил, что президент Украины Пётр Порошенко расплатился за автокефалию конфетами.