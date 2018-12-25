Жертвами разрушительного цунами в Индонезии стали более 420 человек

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Жертвами разрушительного цунами в Индонезии стали более 420 человек

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Фото: © AP Photos/Achmad Ibrahim

Число погибших при разрушительном цунами в Индонезии возросло до 429 человек. Об этом в Национальном агентстве по предотвращению стихийных бедствий сообщили агентству Синьхуа.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 373 человека, ещё более 1,4 тыс. жителей получили различные травмы.

22 декабря в Индонезии произошло цунами, которое, по всей видимости, возникло из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Власти не исключали повторной разрушительной волны.

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