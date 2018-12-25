Нашёл на охоте детёнышем. На Урале медведь растерзал хозяина

Мужчина соорудил для опасного найдёныша вольер, однако в роковой день он смог из него вырваться.

Житель Озёрска Челябинской области погиб от когтей медведя, которого держал у себя несколько лет. Как сообщили в региональном главке МВД РФ, 41-летний мужчина подобрал маленького мишку в 2013 году.

Трагедия развернулась вечером 24 декабря во дворе дома на улице Промышленной, где погибший держал хищника. Охотник соорудил для опасного найдёныша самодельный вольер. В роковой день питомец вырвался из клетки и напал на хозяина. К прибытию сотрудников МВД мужчина уже скончался, а медведь разгуливал по двору.

Для обезвреживания опасного животного правоохранители применили табельное оружие. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.