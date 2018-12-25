Экс-игрока "Спартака" Промеса оштрафовали в Испании за пьяное вождение

Норма алкоголя в крови футболиста была превышена более чем в два раза (0,60 промилле при разрешённых 0,25).

Суд Марбельи оштрафовал экс-полузащитника московского "Спартака", а ныне игрока "Севильи" Куинси Промеса за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает испанская газета El Espanol, футболист пошёл на сделку с правосудием. При этом сумма штрафа не указывается.

Полиция остановила Промеса 18 декабря около 22 часов. Как писал Лайф, норма алкоголя в его крови была превышена более чем в два раза (0,60 промилле при разрешенных 0,25).

За "Спартак" футболист сыграл в 135 матчах и забил 66 мячей. В испанскую "Севилью" голландец перешёл 31 августа текущего года за €21 млн, подписав контракт на пять лет.