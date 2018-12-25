"Судьба страны — не игрушка". Ярош пристыдил Зеленского из-за выборов на Украине

Экс-лидер украинских радикалов посетовал на "недоразвитость" политической системы Незалежной.

Создатель запрещённого "Правого сектора"* Дмитрий Ярош заявил о своём негативном отношении к президентским амбициям шоумена Владимира Зеленского. И хотя сам комик открыто не заявлял об участии в предвыборной кампании, тот факт, что его постоянно включают в президентские рейтинги, по мнению Яроша, — тревожный знак.

— Это признак недоразвитости нашей политической системы, в первую очередь. Это такой неоколониальный путь. Хотя это, насколько я понимаю, и мировой тренд — много таких вот людей выскакивает сейчас в политике в развитых странах, — отметил лидер радикалов в интервью "Украинской правде".

Ярош добавил, что уважает Зеленского как актёра и юмориста, но вот лезть в политику он ему, мягко говоря, не советует.

— Во время войны играть с судьбой государства, такими вещами не желательно, — многозначительно добавил он.

Напомним, опросы демонстрируют, что за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать только 5% граждан. В лидерах же сейчас Юлия Тимошенко. Баллотироваться, согласно некоторым сообщениям, намерен комик Владимир Зеленский и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Как ранее писал Лайф, за пост президента Незалежной намерена побороться и арестованная за госизмену Надежда Савченко.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.