Американец сорвал в казино куш на миллион, потратив всего пять долларов

Мужчина разыграл пять долларов в трёхкарточном покере, поставив дополнительную ставку 6 Card Bonus.

Американец, который играл в покер в казино города Атлантик-Сити, сорвал куш на один миллион долларов. Он поставил всего лишь пять долларов, сообщает местное издание Press of Atlantic City.

Мужчина разыграл пять долларов в покере, поставив дополнительную ставку 6 Card Bonus. В итоге победитель забрал карты дилера и собрал комбинацию флеш-рояль, от девятки до туза одной масти. Это принесло ему миллион долларов выигрыша. В казино рассказали, что такая ставка впервые за 15 лет выиграла в их заведении.

Как уже сообщал Лайф, житель Англии забыл про лотерейный билет и только через месяц узнал, что выиграл 6,5 млрд.