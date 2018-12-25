Разделся ради фото. Немца задержали за непристойное поведение у Белого дома

Мужчина повернулся лицом к резиденции президента США, после чего продемонстрировал в объектив некоторые части тела.

Себастьян Харес из Германии решил необычным образом запечатлеть визит к Белому дому — оголив свою пятую точку, когда его фотографировали. Теперь о памятном событии у 34-летнего немца осталась повестка от правоохранительных органов США. Об этом пишет The Washington Post.

Инцидент произошёл в ночь на 23 декабря, когда группа людей, включая Хареса, фотографировалась у резиденции американского президента. Немец повернулся лицом к зданию, после чего снял штаны и трусы, демонстрируя в объектив своё мягкое место.

Происходящее заметил сотрудник секретной службы, после чего мужчина из Гейдельберга был на время задержан. Немцу предъявили обвинение в непристойном поведении, вручили повестку и отпустили.