Не из-за зеркал на машине. Убийство фигуриста Дениса Тена назвали заказным

Стороне защиты удалось обнаружить существенные противоречия в доказательствах, указывающие на характер преступления.

Убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена могло быть заказным. Такое мнение выразил адвокат, защищающий интересы семьи погибшего. Об этом сообщает портал NUR.kz.

Сообщается, что защитник ходатайствовал о проведении дополнительного расследования. В ходе ознакомления с материалами были обнаружены различные противоречия, которые указывают на заказной характер данного преступления.

Правозащитник также выразил мнение, что следствие не ссылается на доводы, которые приводятся адвокатом. Кроме того, он задался вопросом, почему одному из обвиняемых не была избрана подписка о невыезде.

Одним из главных доводов в пользу заказного характера убийства является признание вины сначала одним из подозреваемых, а вскоре другим. Сообщается, что также в суд попросили вызвать жителя Астаны, который тоже пострадал от рук автоворов, укравших зеркала с его машины.

Напомним, Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений, которые ему нанесли грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его машины. Несмотря на все усилия медиков, жизнь фигуристу спасти не удалось. Как ранее писал Лайф, убийцы спортсмена признали вину.