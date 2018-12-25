Дорогие обнимашки. Хоккеиста московского "Динамо" обокрали на 1,1 млн рублей

Неизвестный вошёл в доверие к спортсмену и предложил обняться перед тем, как попрощаться.

Хоккеиста московского "Динамо" Вячеслава Кулёмина обокрали в столице на сумму более чем 1,1 млн рублей. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в правоохранительных органах.

Сообщается, что неизвестный вошёл в доверие к спортсмену и предложил обняться перед тем, как попрощаться. Кулёмин не стал отказывать в такой просьбе. Вскоре после этого "динамовец" обнаружил пропажу iPhone 6, а впоследствии с его расчётного счёта было списано более 1,1 млн рублей.

Известно, что правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1979 года рождения.

Ранее Лайф рассказывал, что одного из руководителей московского "Динамо" неизвестные обокрали на сумму более чем 2 млн рублей. Преступники сумели пробраться в его дом в селе Ильинском, откуда вынесли драгоценные украшения и часы фирмы Rolех.