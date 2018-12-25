Силуанов рассказал о проблемах с долларовыми расчётами из-за санкций

По словам министра, деньги за поставленную продукцию или услуги могут поступать с задержкой.

Российские компании сталкиваются с длительными задержками при долларовых расчётах с иностранными партнёрами из-за действующих санкций США. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, партнёры вынуждены запрашивать информацию у OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами). Силуанов пояснил, что деньги за поставленную продукцию или услуги поступали с задержкой до месяца.

— Зачастую бывает так, что с американских компаний проще получить расчёт, чем с азиатской, поскольку там ещё процедура согласования возможности таких расчётов, — объяснил первый вице-премьер.

Он заявил, что задержки с оплатой бывают в разных отраслях, но наиболее серьёзные проблемы возникают в оборонном комплексе. По словам Силуанова, Правительство РФ пока не давало директив госкомпаниям по переходу на расчёты в евро и нацвалюты. Однако, как считает министр, компании заинтересованы в этом.