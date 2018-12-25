Силуанов заявил о негативном влиянии ситуации в Азове на выпуск еврооблигаций РФ

Инцидент, произошедший в Азовском море, негативно сказался на спросе на еврооблигации России в евро, которые были выпущены в минувшем ноябре. Об этом журналистам рассказал глава Минфина РФ, первый вице-премьер нашей страны Антон Силуанов.

— Там, видите, вся эта ситуация в Азовском море повлияла негативно, — отметил он. — В принципе, мы думаем, что могли бы взять большую сумму.

В конце ноября Министерство финансов разместило евробонды на €1 миллиард под 3% годовых. По данным "ВТБ Капитал", 55% выкупили британские инвесторы, 24% — российские, 18% — европейские и 3% — американские.