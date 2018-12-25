Карнавал под барабаны. Христиане Сирии впервые после войны отметили Рождество

Праздничные мероприятия прошли в Дамаске, крупнейшем городе страны — Алеппо, а также в Латакии.

Христиане Сирии впервые с начала войны отметили наступившее по католическому календарю Рождество в Дамаске. Об этом рассказала журналистам организатор праздничного мероприятия Рейн Аль Мейла.

В честь праздничного мероприятия в городе устроили большой карнавал и шествие. Участники под барабанный бой проследовали мимо ворот христианского квартала Баб Тума и сквера Аббасидов, где стоит большая рождественская ёлка.

— Это послание старого Дамаска всему миру. Впервые мы устроили такой карнавал, к тому же это ещё и первое послевоенное празднование Рождества вообще, — отметила Аль Мейла.

Богослужение в честь главной даты христианского календаря прошло также и в крупнейшем городе САР — Алеппо. Сотни местных жителей посетили праздничную мессу в одном из главных храмов города — церкви Ильи-пророка. Похожие мероприятия прошли и в Латакии.