Карнавал под барабаны. Христиане Сирии впервые после войны отметили Рождество

Христиане Сирии впервые с начала войны отметили наступившее по католическому календарю Рождество в Дамаске. Об этом рассказала журналистам организатор праздничного мероприятия Рейн Аль Мейла.
В честь праздничного мероприятия в городе устроили большой карнавал и шествие. Участники под барабанный бой проследовали мимо ворот христианского квартала Баб Тума и сквера Аббасидов, где стоит большая рождественская ёлка.
المجد لله في العلا— Albatoul303 (@Albatoul303) 24 декабря 2018 г.
وعلى الارض السلام
وفي الناس المسرة#ميلاد_مجيد جميعاً#اللاذقية pic.twitter.com/YnccRZZS1H
— Это послание старого Дамаска всему миру. Впервые мы устроили такой карнавал, к тому же это ещё и первое послевоенное празднование Рождества вообще, — отметила Аль Мейла.
#ميلاد_مجيد— Albatoul303 (@Albatoul303) 24 декабря 2018 г.
من احتفالية اليوم#اللاذقية pic.twitter.com/BJx8QKbZv3
Богослужение в честь главной даты христианского календаря прошло также и в крупнейшем городе САР — Алеппо. Сотни местных жителей посетили праздничную мессу в одном из главных храмов города — церкви Ильи-пророка. Похожие мероприятия прошли и в Латакии.
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