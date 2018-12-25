Рождество стало официальным праздником в Ираке

Ранее патриарх Вавилона обратился к главе правительства страны с просьбой признать Рождество выходным днём.

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником на территории страны. Об этом сообщает официальный "твиттер" кабмина.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world. — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 декабря 2018 г.

— Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всём Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует во всём мире, — говорится в сообщении.

По сообщениям телеканала Al-Arabia, христиане Ирака впервые отмечают праздник на территориях, освобождённых от группировки ИГИЛ*. В результате военной операции США христианское население страны уменьшилось с 1,5 млн человек до 300 тысяч.

Ранее Патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский Луис Рафаэль I Сако обратился к главе правительства страны с просьбой признать Рождество выходным днём.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.