Рождество стало официальным праздником в Ираке

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником на территории страны. Об этом сообщает официальный "твиттер" кабмина.
The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 декабря 2018 г.
— Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всём Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует во всём мире, — говорится в сообщении.
По сообщениям телеканала Al-Arabia, христиане Ирака впервые отмечают праздник на территориях, освобождённых от группировки ИГИЛ*. В результате военной операции США христианское население страны уменьшилось с 1,5 млн человек до 300 тысяч.
Ранее Патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский Луис Рафаэль I Сако обратился к главе правительства страны с просьбой признать Рождество выходным днём.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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