В УПЦ назвали мотивы Рады принять закон о переименовании церкви

Кроме того, закон дискриминирует миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к УПЦ.

В УПЦ считают, что закон о переименовании канонической Украинской православной церкви Верховная рада приняла, чтобы ослабить позиции канонической церкви в этой стране, а также заставить духовенство и верующих переходить в "новую украинскую церковь". Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

— Дело в том, что УПЦ является большим конкурентом для новообразованного религиозного объединения, — приводит его слова союз православных журналистов Украины.

Бахов пояснил, что приход объединённой "новой церкви" составляет "на бумаге" около семи тысяч человек, а на деле — около четырёх. В то же время приходы УПЦ — это более 12 тысяч человек.

Кроме того, отмечается, что закон дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к УПЦ, а также противоречит конституции.

Напомним, ранее Верховная рада приняла документ, который может лишить каноническую УПЦ её названия. Документ, согласно которому Украинская православная церковь должна изменить своё название в течение четырёх месяцев, уже подписал президент Украины Пётр Порошенко. Как писал Лайф, ранее в УПЦ заявили, что "новой церкви" Украины не существует.