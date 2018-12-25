Держали в клетке на базе. В Приморье медведь напал на сторожа во время кормёжки

В Приморском крае медведь напал на 64-летнего сторожа автотранспортной базы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сообщается, что животное долгое время обитало в клетке на территории базы. Происшествие случилось в тот момент, когда мужчина решил покормить медведя. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
Информацию о случившемся уже передали в краевой департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте в Челябинской области, где медведь растерзал хозяина, который соорудил для него вольер и держал в нём на протяжении нескольких лет.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени