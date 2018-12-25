Курс биткоина упал до $3,8 тысячи

Стоимость биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance упала на 10%. Средняя цена цифровой валюты более чем по 20 биржам составила 3839,58 доллара, что на 9,53% меньше предыдущих показателей.

По данным портала CoinMarketCap, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин упал в цене на 9,32% — до 3,773 тысячи долларов.

Напомним, в ноябре самая популярная криптовалюта потеряла более 36% своей стоимости, в декабре продолжила падение и обновила почти полуторагодовой минимум, упав в цене до $3,3 тысячи.