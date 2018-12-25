В ЦБ разъяснили, зачем банки запрашивают данные при переводе с карты на карту

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В ЦБ разъяснили, зачем банки запрашивают данные при переводе с карты на карту

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему банки стали запрашивать информацию у своих клиентов, когда они осуществляют денежные переводы с карты на карту.

— Банк должен минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются деньги украсть. И у него есть своя система, каким образом он их распознаёт и когда нужно спросить клиента, действительно ли это он совершает операцию, а не мошенники получили доступ к его счёту, — приводит слова Набиуллиной kp.ru.

Тем не менее, как завила глава ЦБ, банки только приветствуют переводы с карты на карту, поскольку это удобно.

Ранее Сбербанк предложил клиентам страховать карты от кибермошенников.

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