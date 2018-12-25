Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву. Сегодня с ним проведёт переговоры президент России Владимир Путин. О том, что глава Белоруссии прилетел в столицу РФ с рабочим визитом, сообщает Белта.

Ожидается, что сегодня Путин и Лукашенко подведут итоги сотрудничества Москвы и Минска в уходящем году, рассмотрят задачи двустороннего взаимодействия и обсудят проблемы России и Белоруссии.

Как уже сообщал Лайф, Александр Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". На совещании в преддверии визита в Москву он назвал Россию ключевым внешним партнёром. В Кремле же считают, что Россия и Белоруссия остаются братскими государствами.