Рэп, томос, макарошки. Названы самые популярные слова 2018 года

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Рэп, томос, макарошки. Названы самые популярные слова 2018 года

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Представленный список состоит из двадцати слов, которые были на слуху в уходящем году.

По словам главреда портала "Словари XXI века" Алексея Михеева, в нём то, что касается жизни российского общества в той или иной степени (это и спорт, и политика, и социальная сфера). Об этом сообщает РИА "Новости".

Итак, в двадцатку попали следующие слова и словосочетания:

  1. автокефалия;
  2. валежник;
  3. "жёлтые жилеты";
  4. "Зимняя вишня";
  5. кокошники;
  6. Крымский мост;
  7. макарошки;
  8. Мамаево кокорище;
  9. мундиаль;
  10. мусорные полигоны;
  11. Никольская;
  12. "Новичок";
  13. нога Акинфеева;
  14. пенсионный (пенсионная реформа);
  15. предпенсионный возраст;
  16. рай;
  17. рэп;
  18. солсберецкий собор;
  19. томос;
  20. хайли лайкли.

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Таким образом, в центре внимания были ЧМ-2018, ситуация с церковью на Украине, протесты во Франции, арест футболистов, инцидент в Солсбери, протесты против мусорных полигонов в Подмосковье, изменения в пенсионном законодательстве, разрешение россиянам свободно собирать валежник, скандал вокруг экс-министра Саратовской области, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", отмены концертов рэперов в России.

При этом Михеев отметил, что события, произошедшие в конце года, обычно запоминаются лучше, поэтому в рейтинге, например, не оказалось слова "курсанты", хотя в январе все только и обсуждали скандальный ролик ульяновских курсантов на песню Бенни Бенасси Satisfaction.

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