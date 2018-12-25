Рэп, томос, макарошки. Названы самые популярные слова 2018 года

По словам главреда портала "Словари XXI века" Алексея Михеева, в нём то, что касается жизни российского общества в той или иной степени (это и спорт, и политика, и социальная сфера). Об этом сообщает РИА "Новости".
Итак, в двадцатку попали следующие слова и словосочетания:
- автокефалия;
- валежник;
- "жёлтые жилеты";
- "Зимняя вишня";
- кокошники;
- Крымский мост;
- макарошки;
- Мамаево кокорище;
- мундиаль;
- мусорные полигоны;
- Никольская;
- "Новичок";
- нога Акинфеева;
- пенсионный (пенсионная реформа);
- предпенсионный возраст;
- рай;
- рэп;
- солсберецкий собор;
- томос;
- хайли лайкли.
Таким образом, в центре внимания были ЧМ-2018, ситуация с церковью на Украине, протесты во Франции, арест футболистов, инцидент в Солсбери, протесты против мусорных полигонов в Подмосковье, изменения в пенсионном законодательстве, разрешение россиянам свободно собирать валежник, скандал вокруг экс-министра Саратовской области, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", отмены концертов рэперов в России.
При этом Михеев отметил, что события, произошедшие в конце года, обычно запоминаются лучше, поэтому в рейтинге, например, не оказалось слова "курсанты", хотя в январе все только и обсуждали скандальный ролик ульяновских курсантов на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
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