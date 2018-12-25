Рэп, томос, макарошки. Названы самые популярные слова 2018 года

Представленный список состоит из двадцати слов, которые были на слуху в уходящем году.

По словам главреда портала "Словари XXI века" Алексея Михеева, в нём то, что касается жизни российского общества в той или иной степени (это и спорт, и политика, и социальная сфера). Об этом сообщает РИА "Новости".

Итак, в двадцатку попали следующие слова и словосочетания:

автокефалия; валежник; "жёлтые жилеты"; "Зимняя вишня"; кокошники; Крымский мост; макарошки; Мамаево кокорище; мундиаль; мусорные полигоны; Никольская; "Новичок"; нога Акинфеева; пенсионный (пенсионная реформа); предпенсионный возраст; рай; рэп; солсберецкий собор; томос; хайли лайкли.

Таким образом, в центре внимания были ЧМ-2018, ситуация с церковью на Украине, протесты во Франции, арест футболистов, инцидент в Солсбери, протесты против мусорных полигонов в Подмосковье, изменения в пенсионном законодательстве, разрешение россиянам свободно собирать валежник, скандал вокруг экс-министра Саратовской области, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", отмены концертов рэперов в России.

При этом Михеев отметил, что события, произошедшие в конце года, обычно запоминаются лучше, поэтому в рейтинге, например, не оказалось слова "курсанты", хотя в январе все только и обсуждали скандальный ролик ульяновских курсантов на песню Бенни Бенасси Satisfaction.