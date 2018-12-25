"Ну, развлекайся". Трамп посмеялся над 7-летним мальчиком за веру в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья традиционно выступили в качестве "замов" Санта Клауса — рассказывали американским детям о местонахождении развозящего на своих санях подарки волшебника. Разговор хозяина Белого дома с семилетним Коулманом привлёк особое внимание СМИ.
WATCH: President Trump asks child if he believes in Santa during NORAD calls. #Christmas https://t.co/ZEkz6PlKLu pic.twitter.com/goG1qUa86s— The Hill (@thehill) 25 декабря 2018 г.
— Ты всё ещё веришь в Санта-Клауса? — поинтересовался Трамп. После этого президент США добавил: "Ведь семь лет — это уже крайний срок для такого, не так ли?... Ну, развлекайся".
Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI— Melania Trump (@FLOTUS) 25 декабря 2018 г.
Эти несколько фраз Трампа, распространённых пресс-службой Белого дома, сразу вызвали бурную реакцию в американских соцсетях и СМИ. В целом все сошлись во мнении, что президент, вероятно, испортил ребёнку Рождество и теперь родителям придётся объяснять ложь про Санту маленькому Коулману.
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