"Ну, развлекайся". Трамп посмеялся над 7-летним мальчиком за веру в Санта-Клауса

В соцсетях предположили, что американский лидер испортил маленькому Коулману Рождество.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья традиционно выступили в качестве "замов" Санта Клауса — рассказывали американским детям о местонахождении развозящего на своих санях подарки волшебника. Разговор хозяина Белого дома с семилетним Коулманом привлёк особое внимание СМИ.

— Ты всё ещё веришь в Санта-Клауса? — поинтересовался Трамп. После этого президент США добавил: "Ведь семь лет — это уже крайний срок для такого, не так ли?... Ну, развлекайся".

Эти несколько фраз Трампа, распространённых пресс-службой Белого дома, сразу вызвали бурную реакцию в американских соцсетях и СМИ. В целом все сошлись во мнении, что президент, вероятно, испортил ребёнку Рождество и теперь родителям придётся объяснять ложь про Санту маленькому Коулману.