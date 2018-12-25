Шествие внучек. В Москве пройдёт пятый парад Снегурочек

Пятый парад Снегурочек пройдёт в центре Москвы 27 декабря. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Парад начнётся в 18:00. Участницы пройдут по центру столицы до пересечения улиц Рождественка и Кузнецкий Мост. Принять участие в шествии смогут все желающие. По окончании мероприятия среди внучек Деда Мороза разыграют призы и подарки.
Добавим, участницы пройдут в сопровождении оркестра.
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