В МО РФ выполнили поручение Путина и обеспечили детей военных местами в детсадах

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство выполнило поручение российского президента Владимира Путина и обеспечило детей военных местами в детсадах и школах.

— Благодаря планомерной работе с регионами, практически реализовано поручение президента России об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах и школах, — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Это поручение глава государства дал в декабре прошлого года.