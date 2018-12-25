Экс-премьера Украины возмутил партийный корпоратив Порошенко

Праздничная вечеринка и режим военного положения — вещи несовместимые, убеждён он.

Экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал депутатов Верховной рады за уход на рождественские каникулы. По мнению политика, отдых и режим военного положения — вещи несовместимые.

— Порошенко активно использует политику двойных стандартов. В то время как жители 10 областей страны должны терпеть различные притеснения в связи с введённым киевским режимом военным положением, депутаты пропрезидентского парламентского блока ни в чём себе не отказывают. Хотя именно они и голосовали за введение спецрежима в стране, — написал Азаров на своей странице в "Фейсбуке".

Он отдельно прошёлся по корпоративу, которым завершили парламентскую сессию депутаты от партии "Блок Петра Порошенко". На вечеринке присутствовало высшее руководство страны: и премьер Владимир Гройсман, и генпрокурор Юрий Луценко, и сам президент.

— Вот мне интересно, неужто в государстве под их руководством совершенно нет проблем и им нечем заниматься на своём рабочем месте, что они устраивают празднества? — интересуется Азаров.

Напомним, 26 ноября 2018 года Рада утвердила введение военного положения на 30 дней в 10 областях страны. Это решение приняли после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских судна нарушили российскую границу.