Рухнул в океан. Пассажирский самолёт потерпел крушение в канун Рождества

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Рухнул в океан. Пассажирский самолёт потерпел крушение в канун Рождества

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Легкомоторный самолёт потерпел крушение у побережья Атлантического океана в США в канун Рождества, 24 декабря. Видео произошедшего опубликовал телеканал NBC Miami.

Самолёт с пассажирами упал в воду у курортного города Майами и перевернулся. Во время ЧП на борту воздушного судна находилось четыре человека. Они смогли выплыть на поверхность самостоятельно, но добраться до берега им помогли спасатели.

Отмечается, что пассажиры и пилот получили незначительные травмы. Их жизням ничего не угрожает.

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