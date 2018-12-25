Рухнул в океан. Пассажирский самолёт потерпел крушение в канун Рождества

Легкомоторный самолёт потерпел крушение у побережья Атлантического океана в США в канун Рождества, 24 декабря. Видео произошедшего опубликовал телеканал NBC Miami.

Самолёт с пассажирами упал в воду у курортного города Майами и перевернулся. Во время ЧП на борту воздушного судна находилось четыре человека. Они смогли выплыть на поверхность самостоятельно, но добраться до берега им помогли спасатели.

#DEVELOPING: Four people were rescued after a small plane went down in the water off Haulover Inlet. The victims are being treated for minor injuries, authorities said. More info: https://t.co/XKtU54w5aG pic.twitter.com/VEQKzKH9il — NBC 6 South Florida (@nbc6) 24 декабря 2018 г.

Отмечается, что пассажиры и пилот получили незначительные травмы. Их жизням ничего не угрожает.