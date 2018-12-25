"Будет как вчера". ЦОДД предупредил москвичей о серьёзных пробках к вечеру

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"Будет как вчера". ЦОДД предупредил москвичей о серьёзных пробках к вечеру

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о серьёзных пробках и непростой ситуации на дорогах ближе к вечеру 25 декабря.

— В вечерний час пик будет как вчера: очень много автомобилей, которые из-за снежных заносов едут медленно, ограничения в центре, заторы у ТЦ, — говорится в сообщении центра, опубликованном в "Твиттере".

Аналитики также порекомендовали москвичам пересесть с личного на общественный транспорт.

Напомним, что вчера пробки на московских дорогах достигли 10-балльной отметки ближе к вечеру. Причиной этому стал предновогодний ажиотаж и снегопад, который продолжался в городе весь день.

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