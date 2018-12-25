Антон Шипулин рассказал, какую мечту так и не смог реализовать

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что его мечтой было личное золото Олимпийских игр, однако реализовать её он не сумел.

— Не реализовал себя, свой потенциал, мечту — очень хотел стать чемпионом Олимпиады и мира в личных гонках, — сказал спортсмен во время специальной пресс-конференции.

Он также заявил, что не отчаивается, так как впереди его ждут новые открытия.

Ранее Лайф сообщал, что российский биатлонист Антон Шипулин принял решение завершить свою спортивную карьеру. Последним стартом для него станет Рождественская гонка в Германии, которая состоится 29 декабря. Причиной такого решения стала политическая обстановка в спорте.

Отметим, что спортсмен становился олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2014 года в Сочи.