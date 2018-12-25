"Талант принадлежит народу". Тихонов считает, что Шипулин рано закончил карьеру

Прославленный советский спортсмен считает, что потенциал у Антона не ниже, чем у Мартена Фуркада.

Российский биатлонист Антон Шипулин слишком рано принял решение об окончании спортивной карьеры, однако оно было ожидаемым. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился бывший вице-президент Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

— Я не сомневался в том, что он закончит свою спортивную карьеру, потому что в последние годы я очень много писал, говорил ему, нравилось или не нравилось, он работал последние 4–5 лет с безграмотными тренерами — Гербуловым и Крючковым, не надо стесняться об этом говорить, — заявил Тихонов.

Он также выразил мнение, что похожий путь в своё время проделал другой российский биатлонист Сергей Чепиков, а потенциал и физическая форма у Шипулина не ниже, чем у француза Мартена Фуркада, который становился обладателем Кубка мира с 2012 по 2018 год.

— Талант принадлежит народу, а не тебе, Антон! Мы были много лет недосягаемы по золотым, серебряным и бронзовым медалям, вторыми были, по-моему, немцы, третьими — норвежцы, а мы были первыми! Дай бог, чтобы у тебя в гражданской жизни всё получилось, но! Рано ты закончил! — выразил мнение Тихонов.

Он также отметил, что пример Шипулина может быть плохим для подрастающего поколения.

Ранее Лайф сообщал, что российский биатлонист Антон Шипулин принял решение завершить свою спортивную карьеру. Последним стартом для него станет Рождественская гонка в Германии, которая состоится 29 декабря.