В Москве отменён первый приговор за экстремизм

Студента Корта приговорили к году колонии-поселения, который позже заменили на штраф в 200 тысяч рублей.

Президиум Мосгорсуда отменил приговор студенту из Зеленограда Евгению Корту, осуждённому за экстремизм из-за картинки с Пушкиным и Тесаком в соцсетях. Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин в "Фейсбуке", дело отправлено на новое рассмотрение в районный суд.

— Отличный подарок от Московского городского суда на Рождество. Впереди Новый год, — написал юрист.

Студент был приговорён Зеленоградским судом столицы к году колонии-поселения за публикацию картинки экстремистского содержания. Согласно выводам экспертов, она "унижает группу лиц по принципу национальности". После апелляции в ноябре 2016 года Мосгорсуд заменил реальный срок Корту на штраф в размере 200 тысяч рублей.