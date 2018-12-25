Самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае

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Самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае

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Фото: СК РФ

По предварительным данным, в момент инцидента на борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа.

В Красноярском крае самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочно полосы. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошёл в аэропорту Ванавары.

По предварительным данным, в момент инцидента на борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа.

— Получены повреждения винта. Никто не пострадал, — приводит слова представителя прокуратуры РИА "Новости".

В связи с произошедшим проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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