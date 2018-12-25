Роспотребнадзор рассказал о планах США создать биолабораторию в Симферополе

США планировали создать в Симферополе биолабораторию, похожую на центр Ричарда Лугара в Грузии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Сегодня на Украине действует 11 лабораторий США на средства Пентагона. Планировалось также создание биолаборатории и в Симферополе, — сказала Попова.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, по его словам, могут проводить летальные эксперименты над людьми. В графе причины смерти добровольцев было указано "неизвестно", но расследование причин не проводилось.