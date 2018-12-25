На тропе войны. В Сети составили топ лучших рождественских подарков для "врагов"

Один из главных советов: дарить то, что человек ненавидит или же максимально бесполезные подарки.

Посетители портала Reddit составили целый список подарков, которые можно подарить на Рождество или Новый год родственникам, которых недолюбливаешь. Началось всё с обычного вопроса пользователя под ником Zeaus03, но тема стала столь популярной, что вышла в топ ресурса, собрав за сутки порядка 40 тысяч одобрительных отметок и более десяти тысяч комментариев.

Так, среди идей: сертификат в салон ритуальных услуг, купон на посещение нелюбимого ресторана, израсходованная подарочная карта, триммер для ушей и носа, бомбочка для ванн с блёстками, которые будут повсюду ещё пару месяцев после использования, одежда не по размеру (лучше дорогая, чтоб было обиднее). Детям "врагов" можно подарить громкие и раздражающие подарки: например, маленьких игрушечных пауков йелли, на которых нужно кричать, чтобы привести их в действие.

Пользовательница под ником DarthVaderBreathing рассказала историю о том, как однажды обменялись подарками дядя и тётя её мужа.

— Она вручила ему рождественский торт ручной работы, прекрасно зная, что он ненавидит рождественский торт. В следующем году он нанёс смертельный удар, когда вернул ей его, — отметила она, добавив, что этот случай стал кульминационным после долгих лет дарения ужасных подарков друг другу.

В топе с самым большим числом лайков оказалась также идея подарить человеку книгу о том, как искоренить недостатки. Например, пользователь под ником Dutchvik рассказал о дяде, который всё время ноет про свою скучную работу и в разговоре вообще не слушает собеседника, продолжая бесконечный рассказ о трудовых буднях. Тогда племянник подарил дяде две книги — о темах, на которые можно было бы говорить, и о том, как вести себя во время бесед.