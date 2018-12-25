Путин и Лукашенко обсудят на предстоящей встрече налоговый манёвр

Ранее белорусский лидер посетовал, что Москва "отвергла все предложения" Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый манёвр.

Президенты РФ и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — обсудят на предстоящей встрече в Москве нюансы, связанные с налоговым манёвром в нефтяной сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Есть нюансы в подходах [в связи с реализацией манёвра], которые предстоит обсудить, — сказал он журналистам. — Этот вопрос остро ставится нашими белорусскими коллегами и партнёрами, поэтому наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос.

По словам представителя Кремля, также лидеры "проведут сверку часов по всему комплексу двусторонних союзных отношений", включая тематику развития Союзного государства РФ и Белоруссии.

С 1 января 2019 года в РФ начинается завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли, в рамках которого к 2024 году обнулится экспортная пошлина при одновременном росте пошлины на добычу полезных ископаемых. Минск хотел получить от Москвы около $310 миллионов компенсации за доходы бюджета, выпадающие из-за налогового манёвра. Ранее Лукашенко посетовал, что РФ "отвергла все предложения" Белоруссии по ценам на газ и по компенсации за манёвр.