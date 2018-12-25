Медведев подписал документы о маркировке товаров, в том числе лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы о маркировке товаров, в число которых войдут и лекарства. Об этом глава кабмина заявил во время заседания комиссии по цифровому развитию.

Премьер подчеркнул, что данный эксперимент касается табака, лекарств, обуви. При этом впоследствии маркировка и система отслеживаемости товаров будут применяться к тем отраслям, где существует высокий риск незаконного оборота продукции.

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ намерено усилить контроль за системой маркировки товаров. Следующей весной в стране должна заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов. Специальная маркировка отследит путь товара вплоть до потребителя.