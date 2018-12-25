Дмитрий Песков отметил, что в данном случае речь идёт не о государственных деньгах, а о деятельности фонда.

В Кремле отреагировали на скандал с отдыхом детей брянских чиновников в Турции. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о ситуации в администрации президента узнали из СМИ.

— Видим, что реакция весьма критическая, но видим, что определённая дискуссия существует — раз и определённые действия, чтоб выправить эту ситуацию, — сказал он.

При этом Песков отметил, что в данном случае речь идёт не о государственных деньгах, а о деятельности фонда.

— Мы не сомневаемся, что фонд предпримет меры, чтобы эту ситуацию урегулировать, — подытожил представитель Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что в марте этого года 50 детей из города Клинцы посетили турецкий город Демре, где проходили торжественные мероприятия, посвящённые присвоению одной из улиц имени Андрея Карлова. Поездка была организована фондом имени дипломата, который помогает детям, оказавшимся в трудной ситуации.

Однако выяснилось, что в делегации были также дети местных чиновников, что вызвало общественный резонанс. Вдова Карлова заступилась за организаторов поездки. Как писал Лайф, глава Клинцов Олег Шкуратов, чья дочь также была в составе делегации, уже пообещал оплатить из собственных средств расходы на отдых детей чиновников. Сумма, по его словам, составит порядка 450 тысяч рублей.