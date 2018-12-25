В Кремле не видят повода для экстренных совещаний в связи с ценами на нефть

Эффект от достигнутых договоренностей в рамках ОПЕК+ зачастую имеет отложенный характер.

В графике президента Владимира Путина нет переговоров с коллегами по ОПЕК+ в связи с ценами на нефть. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поводов для каких-либо "экстренных совещаний" в Кремле или международных переговоров по этому вопросу пока нет.

Песков добавил, что "эффект от договоренностей" в рамках ОПЕК+, направленных на корректировку цен на энергоносители, "зачастую имеет отложенный" характер.

Напомним, что 7 декабря страны — участницы ОПЕК и государства, не входящие в это объединение, договорились о сокращении объёмов добычи нефти. Согласно достигнутому соглашению, ОПЕК сократит добычу на 2,8%, а страны, не входящие в этот картель, — на 2%.

Накануне вечером нефть марки WTI упала ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года. А ранее сообщалось, что за баррель североморской Brent давали менее $53, что стало наименьшим значением с сентября 2017 года.

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