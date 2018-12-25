В МИД прокомментировали перспективы встречи Путина и Трампа в 2019 году

Полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций нужен обеим сторонам, считают в министерстве.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в наступающем году очень нужна, но напрашиваться в партнёры к Вашингтону Москва не будет, рассказал в интервью РИА "Новости" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен, — объяснил Рябков.

Дипломат надеется, что "в наступающем году тема встречи на высшем уровне, полномасштабной, будет стоять во весь рост". Тем не менее он отметил, что у Вашингтона нет "политической воли работать равноправно и взаимоуважительно с нами".

Ранее Путин заявил, что готов к возможной встрече с Трампом. Однако неизвестно, сможет ли американский лидер выйти на прямой диалог с Россией в нынешних условиях.