В Кремле информацию Telegram-каналов сравнили с "шёпотом друг другу на кухне"

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В Кремле информацию Telegram-каналов сравнили с "шёпотом друг другу на кухне"

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Кремле призвали не относиться серьёзно к информации, которую размещают в Telegram-каналах. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти данные можно сравнить с тем, что мы говорим шёпотом друг другу на кухне.

— К этой информации нельзя серьёзно относиться. Это скорее, знаете, из области "шёпотом друг другу на кухне", да. Как это у нас, у русских, заведено. Но, конечно, серьёзного отношения к этой информации быть не может, — сказал Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что после блокировки Telegram заменят этот мессенджер "аськой".

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