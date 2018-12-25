В Кремле информацию Telegram-каналов сравнили с "шёпотом друг другу на кухне"

В Кремле призвали не относиться серьёзно к информации, которую размещают в Telegram-каналах. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти данные можно сравнить с тем, что мы говорим шёпотом друг другу на кухне.

— К этой информации нельзя серьёзно относиться. Это скорее, знаете, из области "шёпотом друг другу на кухне", да. Как это у нас, у русских, заведено. Но, конечно, серьёзного отношения к этой информации быть не может, — сказал Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что после блокировки Telegram заменят этот мессенджер "аськой".