Песков призвал не выдёргивать слова Лукашенко из контекста

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Песков призвал не выдёргивать слова Лукашенко из контекста

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неоспоримым факт того, что Москву и Минск связывают особые союзнические отношения. Так он прокомментировал заявление Александра Лукашенко, что Россия больше не воспринимает отношения с Белоруссией "как братские".

— Здесь не нужно из контекста выдёргивать подобные заявления, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля исключил возможность того, что в двух странах "найдётся хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами".

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". На совещании он назвал Россию ключевым внешним партнёром.

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