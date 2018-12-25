Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику для личных целей

Теперь технические средства контроля местоположения, аудио- и видеофиксации можно использовать для обеспечения личной безопасности.

Верховный суд России разрешил пользоваться шпионскими гаджетами в личных целях, сообщает РИА "Новости". Кроме того, теперь при рассмотрении соответствующих дел к незаконному шпионскому оборудованию можно приравнять лишь модифицированные или перепрограммированные устройства, а разбирательство по каждому конкретному делу должно основываться прежде всего на мнении эксперта.

При этом обычными устройствами разрешено пользоваться в личных целях: теперь системы для обеспечения безопасности людей и имущества, трекеры для слежения за животными, диктофоны и другие устройства, способные вести аудио- и видеозапись без использования программ для скрытого наблюдения официально не под запретом. Кроме того, пленум ВС запретил привлекать к уголовной ответственности людей, купивших шпионскую технику через интернет-магазины, полагая, что никаких шпионских функций внутри нет.