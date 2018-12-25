Глава РАН напомнил, что уже неоднократно заявлялось о необходимости пересечений этих сфер.

В нацпроекты "Наука" и "Здравоохранение" призвали внести общие темы по онкологии. С таким предложением выступил президент Российской академии наук Александр Сергеев, выступая на заседании президиума РАН.

— Получилось так, что у нас есть нацпроект "Здравоохранение", там значительное количество средств уходит на онкологию. Но, к сожалению, в нацпроекте "Здравоохранение" наука фактически не представлена, — пояснил он, добавив в то же время, что и здравоохранение в нацпроекте "Наука" не представлено тоже.

Сергеев напомнил, что уже неоднократно заявлялось о необходимости пересечений по этому вопросу. Кроме того, глава РАН добавил, что российские учёные отстают в десять раз от японских коллег в области изучения онкологии.